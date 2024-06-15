スカーフ　　ETRO エトロ

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商品詳細
黒地にバロック時代を思わせるカードやタッセル、勲章、表彰状など、柄も色も楽しさでいっぱいです。エトロでもあまり見ない珍しいタイプの柄かと思います。お土産で頂いたのですが、額するには大き過ぎると考えているうちにクロゼット保管となってしまいました。優れものの1枚かと思います。まだ、残暑もきついので、スカーフには目がいかないこのタイミングで、良いお品を是非ともと思います。約91～92センチくらいの正方形箱はありません。未使用ですが自宅保管の中古品のため、気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/freshman405656.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation374121.html
http://narcologia.ru/goods/browse471791.html
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