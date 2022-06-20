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商品詳細
どこで購入したか忘れましたがとてもかわいいフリルキャミワンピです☺︎︎︎︎タグ無しです。質問等ありましたらお気軽にコメントしてください^^多少のお値下げでしたら可能です。カラー···ベージュ柄・デザイン··レース季節感夏、秋
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