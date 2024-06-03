エルベシャプリエの定番コーデュラ舟型レザーハンドルトートです。サイドに羊タグの現在廃盤品でレアなお品です。カラーはダークパープルでハンドル部分がレザーで、軽くて丈夫なコーデュラナイロン素材使用をしています。●サイズ ※素人採寸です。幅41、高さ21.5、マチ21定価¥33,660内ポケットひとつ#出品したバッグ一覧はこちら#出品したレディース一覧はこちら少し角スレがありますがまだまだ使っていただけます。ただし、一度人の手に渡ったものですので細かい傷などよく見ればあるかと思いますので神経質な方や完璧な新品状態をお求めの方はご購入をお控えください。



エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M ...



エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M ...



エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M ...



エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M ...



エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M ...



買収 エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M トート ...



買収 エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M トート ...



レア エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M トート ...



買収 エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M トート ...



廃盤 フランス製 エルベシャプリエ 舟型 トート バッグ BAG レザー ND ...



買収 エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M トート ...



買収 エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M トート ...



正規品特価セール 最安値 エルベシャプリエ トートバッグ 701GP 09 ...



廃盤 フランス製 エルベシャプリエ 舟型 トート バッグ BAG レザー ND ...



Herve Chapelier - 入手困難✳︎廃盤商品新品❗️羊タグ エルベ ...