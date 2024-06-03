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エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M
商品番号 M24902238311
商品名

エルベシャプリエ 舟形トートバッグ 旧タグ NDライン M
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルベシャプリエの定番コーデュラ舟型レザーハンドルトートです。サイドに羊タグの現在廃盤品でレアなお品です。カラーはダークパープルでハンドル部分がレザーで、軽くて丈夫なコーデュラナイロン素材使用をしています。●サイズ　※素人採寸です。幅41、高さ21.5、マチ21定価¥33,660内ポケットひとつ#出品したバッグ一覧はこちら#出品したレディース一覧はこちら少し角スレがありますがまだまだ使っていただけます。ただし、一度人の手に渡ったものですので細かい傷などよく見ればあるかと思いますので神経質な方や完璧な新品状態をお求めの方はご購入をお控えください。
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