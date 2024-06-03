GIANNICHIARINI☆ジャンニキャリーニエレットラ☆ショルダーネイビーー

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状態：数回の使用です。USEDですの新品のようなお品をお求めの方は、ご入札をお控えください。*サイズ：タテ16ヨコ21マチ9㎝（平置き状態で採寸しております。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。）セレクトショップ購入です。中古品のため返品、クレーム対応できませんのでご理解の上よろしくお願い致します。