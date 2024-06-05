☆未使用☆パラスパレス　リバーシブルマフラー

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最終価格ご覧いただきありがとうございます。2年前の冬に購入したパラスパレスのマフラーです。リバーシブルで使用できます！ちらっと見える赤いラインとパラスのＰのモーチフがポイントです。色々な柄が入っているので写真のように巻き方で楽しんで着けれますよ(^^)試着のみですが、暫く保管しておりました。素材ウール100％、程よい厚みがありますがモコモコしすぎず巻きやすいです。肌ざわりも良いですよ！迷いがあるため、今週末までの短期間出品。購入価格18000円位でした！