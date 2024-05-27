KUMIKYOKU クミキョク リネン ノースリーブ スキッパーネック ブラウス

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KUMIKYOKUクミキョクのリネンノースリーブブラウスです。 サイズ：2肩幅35身幅49.5着丈78※素人採寸です。カラー：ホワイト清涼感のあるリネンノースリーブブラウス。コンパクトな肩周りとスキッパーネックですっきりした印象。見ためにも軽やかで清潔感のある、真夏に着たくなるブラウスです。デザイン違いのフロントボタンが素敵です◎2回着用。使用感なく綺麗な状態です。ご購入をお考えの方はプロフィールをご一読ください。ebureエブール自由区ジユウク23区ニジュウサンク組曲クミキョクLEPHILルフィルCurensologyカレンソロジーATONエイトンDRESSTERIORドレステリアGALLARDAGALANTEガリャルダガランテCecilieBahnsenセシリーバンセンMerletteマーレットBLAMINKブラミンクLUDLOWラドローKEINARITAケイナリタyoriヨリ＃NewansハッシュニュアンスESTNATIONエストネーションCen.センSEVENTENbyMIHOKAWAHITOセブンテンバイミホカワヒトシアーブラウスギャザーブラウススキッパーシャツ刺繍ブラウスTシャツカットソーワンピース