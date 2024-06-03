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KENZO ロゴ 長袖 レディース Tシャツ ワンピース ポロシャツ ピンク M
商品番号 G26795519443
商品名

KENZO ロゴ 長袖 レディース Tシャツ ワンピース ポロシャツ ピンク M
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品正規品KENZOケンゾーブランドロゴ長袖レディースTシャツワンピースポロシャツピンクM■商品詳細KENZO人気のポロシャツワンピース。胸元のタイガーロゴがアクセントに、サラっとした鹿の子素材で快適に着こなせます。カーディガンなどと組み合わせることで、幅広いシーズンに活躍するアイテムです。■サイズM肩幅38cm身幅42cm着丈87cm袖丈62cm■サイズ素材、仕様コットン100％※採寸には若干の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。※商品画像は記載と異なるサイズの画像を使用している場合がございます。■他にも様々なブランドを販売しておりますので是非ご覧ください。#JourneyX
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