Foxey フォクシー　ニット　ポロシャツ　長袖　ブラウス　ジャージー素材

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商品詳細
・商品Foxeyフォクシー ニット ポロシャツ 長袖 ブラウス トップス シャツジャージー素材 伸縮性ありカットソー レディース確実正規品です----------------------------------------------------商品ご覧いただき、誠にありがとうございます(*^^*)フォロー割・おまとめ割引・リピーター様割引実施しております(^^)お悩みの際はお気軽にコメントください♪----------------------------------------------------・サイズサイズ40（M〜Lサイズ相当な印象です♪）着丈 ：約51cm肩幅 ：約34cm身幅 ：約44cm袖丈 ：約44cm・素材レーヨン 83%ポリエステル 17%・状態中古 目立った汚れなどなく、綺麗な状態の中古品です(*^^*)今後もまだまだご使用いただけます♪・カラーブラウン・発送入金後、1〜2日で発送させていただきます。カラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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