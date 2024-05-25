ゴールド刺繍ディテールブラウス・p515575

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1度試着しただけの美品です。刺繍がとても綺麗です。透け感があるので、インナーの着用をおすすめします。#DHOLIC#ディーホリックカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏#エイシのアパレル関係