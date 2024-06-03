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フレディチュニックブラウスとラルフローレンパフスリーブ
商品番号 V89643004615
商品名

フレディチュニックブラウスとラルフローレンパフスリーブ
ブランド名 フレディ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2点で4000yen刺繍とピンタックが可愛い紫かがったピンク色のコットンチュニックブラウスです。写真より柔らかなピンク色の印象です。着丈:約76cm色···ピンク袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)テイスト・シーン···大人可愛い一度着用し自宅クリーニング、大切に保管してあります。中古品にご理解ある方、ご検討ください。#フレディ#チュニックワンピース
http://narcologia.ru/goods/ordering946879.html
http://narcologia.ru/goods/assessor319203.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate520748.html

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