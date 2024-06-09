バック・トゥ・ザ・フューチャー ビフ・タネン アルティメットアクションフィギュア

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商品詳細
未開封、新品です。【サイズ】全高約18cm解説ネカによる映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのフィギュア化、本格展開です！2020年2月、NYで開催されたトイフェア2020のNECAブースにて発表された映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのフィギュアがついに日本上陸します。まずはアクセサリー豊富なアルティメット7インチに、1985年公開のシリーズ第一作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』からまさかのビフ！トーマス・F・ウィルソン演じるビフ・タネン、彼にとってのターニングポイントでもある「魅惑の深海パーティー」時のファッションにてフィギュア化です。頭部は2種用意され差し替えが可能で、どちらもびっくりするほどビフ顔造型。アクセサリーには未来の自分から受け取った「スポーツ年鑑」とそのケースまで付属するなど至れり尽くせり！バック・トゥ・ザ・フューチャー/ビフ・タネンアルティメット7インチアクションフィギュア#NECA
http://narcologia.ru/goods/plaque600707.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless260959.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical834201.html
ネカ バック・トゥ・ザ・フューチャー ビフ・タネン アルティメット 7インチ アクションフィギュア
ネカ バック・トゥ・ザ・フューチャー アルティメット 7インチ アクションフィギュア ビフ・タネン / NECA BACK TO THE FUTURE Ultimate Action Figure BIFF TANNEN 映画 グッズ BTTF [並行輸入品]
NECA 「バックトゥザフューチャー」 ビフ・タネン アルティメット 7インチ アクションフィギュア
NECA 「バックトゥザフューチャー」 ビフ・タネン アルティメット 7インチ アクションフィギュア
バック・トゥ・ザ・フューチャー アルティメット ビフ・タネン - RED ...
NECA 「バックトゥザフューチャー」 ビフ・タネン アルティメット 7インチ アクションフィギュア
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ネカ バック・トゥ・ザ・フューチャー ビフ・タネン アルティメット 7インチ アクションフィギュア
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NECA 「バックトゥザフューチャー」 ビフ・タネン アルティメット 7インチ アクションフィギュア
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