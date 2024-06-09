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バック・トゥ・ザ・フューチャー ビフ・タネン アルティメットアクションフィギュア
商品番号 Q12107074072
商品名

バック・トゥ・ザ・フューチャー ビフ・タネン アルティメットアクションフィギュア
ブランド名 ネカ
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封、新品です。【サイズ】全高約18cm解説ネカによる映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのフィギュア化、本格展開です！2020年2月、NYで開催されたトイフェア2020のNECAブースにて発表された映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのフィギュアがついに日本上陸します。まずはアクセサリー豊富なアルティメット7インチに、1985年公開のシリーズ第一作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』からまさかのビフ！トーマス・F・ウィルソン演じるビフ・タネン、彼にとってのターニングポイントでもある「魅惑の深海パーティー」時のファッションにてフィギュア化です。頭部は2種用意され差し替えが可能で、どちらもびっくりするほどビフ顔造型。アクセサリーには未来の自分から受け取った「スポーツ年鑑」とそのケースまで付属するなど至れり尽くせり！バック・トゥ・ザ・フューチャー/ビフ・タネンアルティメット7インチアクションフィギュア#NECA
http://narcologia.ru/goods/plaque600707.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless260959.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical834201.html
バック・トゥ・ザ・フューチャー ビフ・タネン アルティメットアクションフィギュア
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