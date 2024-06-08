【キッキ KiKKi】ボーダーシャツ 前開き ピンク 切り替えデザインL

テイスト・シーン···カジュアル色···ピンク柄・デザイン···ボーダー昨年この方で購入しましたがサイズが合わず出品することにしました先方の方により 補正されていましたが (肩パッドが付けられていたので外しました・袖の長さ縫い上げありましたので戻しました)元の形に戻しました目立った汚れ等は無いと思われますが若干の色褪せ・使用感があるようですしかしながらkikkiならではの配色・肌触り・着心地の良さは抜群なので(個人の意見ですがすみません)どなたかいかがでしょうか前見ごろ裾に利用サイドボタンのホールがついており(写真８)アシンメトリーが楽しめるようです(写真9)ただし 再度ひとの手に渡ったものですあくまでも中古品にてご理解下さいませ



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