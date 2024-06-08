FENDI トップス

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古着として購入して試着してから屋外で一度も着用していません。サイズ40との記載がありますが、少し小さく感じました。Sサイズ相当かと思います。素材は水着のような生地感ですごくしっかりしています！薄グレーベースに濃いグレーでFENDIのFロゴがかわいいです！身丈55身幅36肩幅32袖丈11柄・デザイン···その他カラー···グレーよろしくお願い致します☺︎