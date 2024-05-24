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tang リネンブラウス
商品番号 N32227135845
商品名

tang リネンブラウス
ブランド名 タング
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···麻カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏昨年購入しました定価15000円くらい目立った傷や汚れはありません素材の特徴上、透けはありますが１枚で着てもとてもかわいいし、涼しいです！身幅　袖下から袖下　約70cm着丈　約65cm
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