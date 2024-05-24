tang リネンブラウス

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商品詳細
素材···麻カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏昨年購入しました定価15000円くらい目立った傷や汚れはありません素材の特徴上、透けはありますが１枚で着てもとてもかわいいし、涼しいです！身幅 袖下から袖下 約70cm着丈 約65cm
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