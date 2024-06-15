FURLA　レザー　ショルダーストラップ付き　ハンドバッグ



FURLA*2wayストラップ付レザーキルティングレザーハンドバッグ (FURLA ...



巾着/2WAY/ショルダーストラップ付き/ハンドバッグ/レザー/BLK



2WAYハンドバッグ/レザー/ブラック/ショルダーストラップ付



FURLA*2wayストラップ付バイカラーショルダーハンドバッグ Elsa (FURLA ...



巾着/2WAY/ショルダーストラップ付き/ハンドバッグ/レザー/BLK



ビビット*FURLAストラップ付ラバーショルダーハンドバッグ 1927 (FURLA ...



巾着/2WAY/ショルダーストラップ付き/ハンドバッグ/レザー/BLK



巾着/2WAY/ショルダーストラップ付き/ハンドバッグ/レザー/BLK



フルラ FURLA トートバッグ ミニ GENESI ワンハンドルショルダー ジェネシ ミニバッグ 2023年春夏新作 WB00869 BX1588 | フリマアプリ ラクマ



フルラ／FURLA バッグ ハンドバッグ 鞄 トートバッグ レディース 女性 女性用レザー 革 本革 ブルー 青 STACY ステイシー 巾着型 2WAY ショルダーバッグ シボ革 シュリンクレザー



フルラ/ショルダーバッグ/レザー/ブラック/ハンドバッグショルダーストラップ付



FURLA フルラ ハンドバッグ クロコ型押し 2WA...｜BRANDING【ポンパレ ...



送料無料】フルラ バッグ レディース ショルダーバッグ 2WAYバッグ ...



FURLA トートバッグ ショルダー付 2way | labiela.com



トッズ(Tods) 2way ハンドバッグ バイカラー レザー ショルダー ...

カラー···ピンクサイズ およそ27×19.5×11.5cm状態 新品、未使用2年ほど前に購入しましたが、商品到着後すぐにハンドルが一ヶ所取れてしまいました。気づけば返品期間を過ぎていてしまっていましたので、一度も使用することなく自宅にて保管していました。ハンドル部分は接着剤で付けましたが、また取れてくるかもしれません。メタル専用の接着剤で接着剤すれば修復可能かと思います。もしくは、フルラの店舗へ持って行っていただければ、修理をしてくれるかもしれません。写真の通り付属のショルダーストラップも開封することなく、そのまま付属しております。自宅保管品ですのでごく僅かなスレや汚れはあるかもしれませんが、あらかじめご了承下さい。記載の通り破損品ですので、如何なる理由でも返品は承りかねます。またハンドル部分さえ接着すればフルラのショップで購入するのと同様に綺麗な状態ですので、プロフィール欄にも記載の通り、お値下げ交渉も承っておりません。現状態にご理解いただける方のみご購入ください。