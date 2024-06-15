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FURLA　レザー　ショルダーストラップ付き　ハンドバッグ
商品番号 X51419720571
商品名

FURLA　レザー　ショルダーストラップ付き　ハンドバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンクサイズ　およそ27×19.5×11.5cm状態　新品、未使用2年ほど前に購入しましたが、商品到着後すぐにハンドルが一ヶ所取れてしまいました。気づけば返品期間を過ぎていてしまっていましたので、一度も使用することなく自宅にて保管していました。ハンドル部分は接着剤で付けましたが、また取れてくるかもしれません。メタル専用の接着剤で接着剤すれば修復可能かと思います。もしくは、フルラの店舗へ持って行っていただければ、修理をしてくれるかもしれません。写真の通り付属のショルダーストラップも開封することなく、そのまま付属しております。自宅保管品ですのでごく僅かなスレや汚れはあるかもしれませんが、あらかじめご了承下さい。記載の通り破損品ですので、如何なる理由でも返品は承りかねます。またハンドル部分さえ接着すればフルラのショップで購入するのと同様に綺麗な状態ですので、プロフィール欄にも記載の通り、お値下げ交渉も承っておりません。現状態にご理解いただける方のみご購入ください。
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