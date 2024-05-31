匿名配送】レア　完売品　岩田剛典 BeMyGuest グッズ　トートバック

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グッズの話 | 岩田剛典がんちゃんがめっちゃ好っきゃねん♡

岩田剛典bemyguestグッズ トートバック写真9.10枚目を除いて当方が撮影した実物の写真です。購入してから一度も外では使用しておりませんので、状態よく綺麗だと思います。ですが、保管時もしくは最初からか分かりませんが底部分に少しだけ汚れか擦れ？のようなものがあります。トラブル防止のため記載します（写真7.8枚目）素人自宅保管なので新品同様のものをお求めの方はご購入をご遠慮くださいませ。写真6枚目のように水濡れ防止の袋に入れ、さらに発送袋にいれてお送りします。気になる点やお写真の追加希望など、お気軽にコメントください。※価格登録は通知がこない設定にしておりますので、価格交渉はコメントからお願いします。あまりにも大幅なお値下げや、コメントのお返事がない方はブロックさせていただくことがございます。ご了承ください。#岩田剛典#岩ちゃん#bemyguest#bemyguestグッズ#トートバッグ#三代目グッズ#岩田剛典グッズ#岩ちゃんグッズ#三代目#LDH岩田剛典 ソロプロジェクト素材···綿(キャンバス/帆布)トートバッグ種類···トートバッグ