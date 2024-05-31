新品 ドゥーズィエムクラス ファージレ

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直営店で購入いたしました。クローゼット整理のためお譲りさせていただきます。お写真のとおり背面上部付属の金具を外した後がございますが着用には問題ございません。着丈前身頃60cm後身頃47cm定価100000円程度