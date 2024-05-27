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- 【真作】貫名海屋/業精于勤荒于嬉/行成于思毀于隨/掛軸/名家伝来/AD-289
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商品詳細
【真作】【参考】貫名海屋業精于勤荒于嬉/行成于思毀于隨 江戸後期の文人書画の巨匠・儒者。徳島生。書は西宣行に師事して宋法を学ぶ。近世第一の能書家と称され、須静塾を開く。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少のシミあります。表装は概ね良好です。 杉合せ箱付 軸丈 縦 150㎝ × 幅 19㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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