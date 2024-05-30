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【未使用】MINNETONKA ナイロン生地防水加工ショートブーツ
商品番号 S50109726085
商品名

【未使用】MINNETONKA ナイロン生地防水加工ショートブーツ
ブランド名 ミネトンカ
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MINNETONKAナイロン生地防水加工ショートブーツ新品未使用です。試し履きのみで外で使用していません。防水の為、雪道や雨の日などにも活躍できると思い、旅行用で購入しましたが使用する機会がなくなったので出品です。らくらくメルカリ便送料込みでお送りします。履き口のボアで外気から足を守ってくれます。履いた感じは軽く歩きやすそうでした。●サイズ(約)：US6.0/23cmヒール寸5.5cm●素材表素材:ナイロンソール素材:ゴム●注意事項自宅保管の為ご理解いただきご購入をお願いします。#MINNETONKA#ミネトンカ#ショートブーツ#ブーツ#スノーブーツ#レインブーツ
http://narcologia.ru/goods/browse564791.html
http://narcologia.ru/goods/moisture585369.html
http://narcologia.ru/goods/reflector242764.html
【未使用】MINNETONKA ナイロン生地防水加工ショートブーツ
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