マイケルコース IZZY(イジー)コンバーチブルサドルクロスボディスモール

MICHEALKORSのショルダーバッグです！可愛くて買ったのですが使う機会がなく出品します^^定価¥55000即購入○カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ素材···牛革(本革)



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