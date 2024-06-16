マイケルコース IZZY(イジー)コンバーチブルサドルクロスボディスモール

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商品詳細
MICHEALKORSのショルダーバッグです！可愛くて買ったのですが使う機会がなく出品します^^定価¥55000即購入○カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ素材···牛革(本革)
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