超美品 Roberta Pieri ロベルタピエリ ハンドバッグ tatami

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)お取引は交渉中であっても、ご購入いただいたお客様が最優先となります。「無言での即購入・お取引も大歓迎でございます♪」↓↓↓↓↓↓↓↓↓#レディースブランドWIS★■■■[商品のランク・早見表]N：新品S：新品同様SA：極美品A～AB：全体的には綺麗B：良品BC：一般的な中古品C～D：ダメージが多い中古品J：ジャンク品ダメージ：極小・小・中・大■■■[商品の状態]\"ランク(S)超美品型崩れ(なし〜極小)薄汚れ(極小)擦れ(極小)使用感(小)\"■■■[商品の詳細]管理番号：A-6527素材：ポリレザーカラー：ホワイト系サイズ：縦:21㎝横:開口部32㎝底24㎝マチ:15㎝ハンドル:10.5㎝製造国：イタリア付属品：写真にあるものが全てです■■■[商品説明]\"〇アイテム超美品名作RobertaPieriロベルタピエリハンドバッグtatamiハンドバッグトートバッグ舟形箱型エルベシャプリエロンシャンルプリアージュ〇購入日本最大古物市場オークション\"どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)■■■\"こちらフォローお願いします↓↓#レディースブランドWIS★\"
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