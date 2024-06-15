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無印良品　強撚ボイル　フレンチスリーブブラウス　Mサイズ
商品番号 C49149332677
商品名

無印良品　強撚ボイル　フレンチスリーブブラウス　Mサイズ
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無印良品　婦人　強撚ボイルフレンチスリーブ　ブラウスタグ付き未使用品です。細い綿糸を強く撚りさらりとした肌触りとやわらかさが特長です。綿はオーガニックコットンです。Mサイズバスト80-86身長155-161素材：綿100％カラー：黒チェック素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック
http://narcologia.ru/goods/reinforcement46199.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful114351.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral848632.html
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