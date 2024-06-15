無印良品　強撚ボイル　フレンチスリーブブラウス　Mサイズ

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商品詳細
無印良品 婦人 強撚ボイルフレンチスリーブ ブラウスタグ付き未使用品です。細い綿糸を強く撚りさらりとした肌触りとやわらかさが特長です。綿はオーガニックコットンです。Mサイズバスト80-86身長155-161素材：綿100％カラー：黒チェック素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック
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