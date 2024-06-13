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- 立襟ストライプブラウス MIHO MATSUDA
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商品詳細
タンス整理中٩(•̀o•́)و購入してから1度着用おうちで洗濯しました長らくクローゼットに入っていたせいなのか？全体的に色褪せた感が(ˊᵕˋ;;;)なので、傷汚れアリにしてありますハンガーにかけて保管してました！秋冬なお色だと思います(◍'◡'◍)綿100%なので、少しシワには気をつけたほうがよいかも…？クラシカルな装いに使えるブラウスだと思います(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)フフフ…袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ
http://narcologia.ru/goods/traverse255226.html
http://narcologia.ru/goods/conception652357.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant645282.html
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