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立襟ストライプブラウス　MIHO MATSUDA
商品番号 M80178670319
商品名

立襟ストライプブラウス　MIHO MATSUDA
ブランド名 ミホマツダ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンス整理中٩(•̀o•́)و購入してから1度着用おうちで洗濯しました長らくクローゼットに入っていたせいなのか？全体的に色褪せた感が(ˊᵕˋ;;;)なので、傷汚れアリにしてありますハンガーにかけて保管してました！秋冬なお色だと思います(◍'◡'◍)綿100%なので、少しシワには気をつけたほうがよいかも…？クラシカルな装いに使えるブラウスだと思います(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)フフフ…袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ
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