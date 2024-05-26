フレームワーク◆リネン100%◆2WAY カシュクールシャツ◆黒ギンガムチェック

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☘️即購入大歓迎です！■ブランド Frameworkフレームワーク販売時期：2016年サイズ：ONEサイズカラー：ブラック×ホワイトギンガムチェック柄aトレンドに左右されないフレームワークの定番シャツです。カシュクールにも、まっすぐボタンを閉じて、ややゆとりのあるレギュラー型にもなる2way仕様。ロングシーズンお使い頂けるシンプル＆ベーシックで飽きのこないデザインです。伸縮性：なし透け感：若干あり着脱：ボタン 前開きポケット：なし裏地：なし■平置き実寸サイズ肩幅：約40㎝身幅：約51㎝着丈：約64㎝袖丈：約59㎝◎身幅は袖下脇～脇、着丈は中央後ろ襟の付け根から裾までを計測しています。※計測値の多少の誤差はご了承下さい。■素材麻100％■配送 メルカリ便ゆうパケットポスト予定■状態 USEDなりの使用感があります。目立つようなダメージはないと思いますが、素人検品で見逃しがあるかもしれませんので、写真でご確認ください。気になる事がありましたらコメントでご質問ください^^柔軟剤を使用しており、撮影後OPP袋に入れて保管中です。☘️他にも複数出してます▼商品一覧は#洋服屋aokumo2023AW☘️USEDですので、ご理解の上ご購入お願いします。☘️フォロー割もございます(*^^*)●写真はなるべく実物に近い物を選んでおりますが、照明や撮影環境、お使いの電子機器により実際の色やにおいご購入者様の感じるイメージとは異なる場合があります。●写真掲載の小物は出品商品に含みません。●配送時に小さく折り畳みます。シワ等のお手入れをお願いします。●匿名配送のゆうパケットは到着日数がこちらではわかりませんので、期日には余裕をもってご検討下さい。