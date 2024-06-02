■MARK \u0026 LONA 日本製 アイアンスカルロゴ スタンドカラー ポロシャツ

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商品詳細
MARK\u0026LONAマーク＆ロナ日本製IconicPoloアイアンスカルロゴジャガードパイピングラウンドスタンドカラー半袖ポロシャツ定2.5万ピンク40▲050▼00123k07■IconicPoloブランドを象徴するアイアンスカルをフロント/バックにジャカードで表現したアイコニックなデザイン。伸縮性に優れるスポーティーな糸とラメをミックスした機能美あふれる素材感が特徴。パイピングを施した丸いスタンド衿は型崩れしにくく、袖口リブは美しいシルエットを保ちます。【生産国】日本製【サイズ】40（レディース）【実 寸】着丈61cm身幅44.5cm肩幅36cm袖丈18cm ※誤差はご了承くださいませ。【カラー】ピンク【素 材】ポリエステル81%ナイロン19%【付属品】下げ札・オリジナルティー（2本）【参考定価】¥25,300(値札)【商品状態】新品・未使用品 ※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、 保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。 ※国内正規店にて購入柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク袖丈...半袖
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