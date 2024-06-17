【タグ付き新品未使用】リエディ フリルパフスリーブトップス ホワイト Mサイズ



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス - トップス | レディースファッション通販 ...



[MEISM by Re:EDIT]フリルパフスリーブトップス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス - トップス | レディースファッション通販 ...



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス



フリルパフスリーブブラウス - トップス | レディースファッション通販 ...



フリルアシンメトリーペプラムトップス[mb] - トップス | レディース ...

◎新品未使用、タグ付き定価￥5,599円Re:EDITフリルパフスリーブトップス、人気商品で販売後即完売したホワイトです。似たようなお洋服が増えてしまったため出品いたします。カラー:ホワイトサイズ:M(総丈57肩幅31バスト94天幅20.5前下がり10アームホール19袖丈13.5裾幅54)素材:ポリエステル100％※他サイトにも出品中の為売り切れの際は削除させて頂きますのでご了承下さいませ※畳んでの発送となります公式サイトより〜構築的な肩のフリルデザインが印象的なパフスリーブトップス。ややコンパクトなシルエットに、ボリューミーなフリルスリーブが華やかな印象に。首元はクルーネックで、すっきりとした印象に仕上げました。バックは涙開きにすることで、後ろ姿も抜かりない印象に。フェミニン×モードな雰囲気たっぷりに仕上がる、主役級のデザイントップスです。素材・着用感さらりとした軽やかな生地カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地