- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- sandro ferrone 上品ブラウス♡
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
前出品者さまからお譲り受け、着用していないので出品します。とても素敵なシルエットです。ほんのりピンク色で、女性らしくも甘すぎないデザインが気に入りました。イタリア製店頭試着のみの未使用品ですが、右胸真ん中寄りに少し糸の引きつりのようなものがあるため、未使用に近いとしています。着丈約62㎝身幅約50㎝カシュクールタイプウエスト上のギャザー部分幅約34㎝※ゴム伸縮性有り定価は1万円台後半であった記憶とのことです。カラー···淡いピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/capitation402508.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation56724.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei235971.html
Sandro Ferrone ブラウス
Sandro Ferrone ブラウス
Sandro Ferrone ブラウス | CERCHI powered by BASE
Sandro Ferrone ブラウス
Sandro Ferrone ブラウス
☆未着用☆SANDRO FERRONE○フリルが華やかなブラウス/イタリア製の ...
サンドロフェローネ (SANDRO FERRONE) ブラウス コットン刺繍 生成り
ギルト: ウィメンズ | SANDRO FERRONE and more | Ji-no | ボウタイ ...
SALE】 SANDRO FERRONE サンドロフェローネ イタリア レディース ...
☆未着用☆SANDRO FERRONE○フリルが華やかなブラウス/イタリア製の ...
SALE】 SANDRO FERRONE サンドロフェローネ イタリア レディース ...
SALE】 SANDRO FERRONE サンドロフェローネ イタリア レディース ...
イタリア SANDRO FERRONE サンドロ フェローネ / Vネック ジッパー飾りポケットデザイン ひざ丈 ワンピース / ブラック / 40 (XS～S) 42 (S～M) サイズ - 大人女性のワンピース ドレス デート服ならセレクトインポートショップ【フィオーレ公式通販】
http://narcologia.ru/goods/capitation402508.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation56724.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei235971.html
Sandro Ferrone ブラウス
Sandro Ferrone ブラウス
Sandro Ferrone ブラウス | CERCHI powered by BASE
Sandro Ferrone ブラウス
Sandro Ferrone ブラウス
☆未着用☆SANDRO FERRONE○フリルが華やかなブラウス/イタリア製の ...
サンドロフェローネ (SANDRO FERRONE) ブラウス コットン刺繍 生成り
ギルト: ウィメンズ | SANDRO FERRONE and more | Ji-no | ボウタイ ...
SALE】 SANDRO FERRONE サンドロフェローネ イタリア レディース ...
☆未着用☆SANDRO FERRONE○フリルが華やかなブラウス/イタリア製の ...
SALE】 SANDRO FERRONE サンドロフェローネ イタリア レディース ...
SALE】 SANDRO FERRONE サンドロフェローネ イタリア レディース ...
イタリア SANDRO FERRONE サンドロ フェローネ / Vネック ジッパー飾りポケットデザイン ひざ丈 ワンピース / ブラック / 40 (XS～S) 42 (S～M) サイズ - 大人女性のワンピース ドレス デート服ならセレクトインポートショップ【フィオーレ公式通販】