sandro ferrone 上品ブラウス♡

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前出品者さまからお譲り受け、着用していないので出品します。とても素敵なシルエットです。ほんのりピンク色で、女性らしくも甘すぎないデザインが気に入りました。イタリア製店頭試着のみの未使用品ですが、右胸真ん中寄りに少し糸の引きつりのようなものがあるため、未使用に近いとしています。着丈約62㎝身幅約50㎝カシュクールタイプウエスト上のギャザー部分幅約34㎝※ゴム伸縮性有り定価は1万円台後半であった記憶とのことです。カラー···淡いピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地