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sandro ferrone 上品ブラウス♡
商品番号 J85475092871
商品名

sandro ferrone 上品ブラウス♡
ブランド名 サンドロフェローネ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前出品者さまからお譲り受け、着用していないので出品します。とても素敵なシルエットです。ほんのりピンク色で、女性らしくも甘すぎないデザインが気に入りました。イタリア製店頭試着のみの未使用品ですが、右胸真ん中寄りに少し糸の引きつりのようなものがあるため、未使用に近いとしています。着丈約62㎝身幅約50㎝カシュクールタイプウエスト上のギャザー部分幅約34㎝※ゴム伸縮性有り定価は1万円台後半であった記憶とのことです。カラー···淡いピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/capitation402508.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation56724.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei235971.html
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