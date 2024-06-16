値下げ中‼️フレッドペリー　水色　ポロシャツ

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【値下げ中】24,999円→17,999円フレッドペリーの水色のポロシャツです。３年ほど前に購入しました。試着のみでタグも切っておらず、未使用です。JOHNSMEDLEYとのコラボ商品です。【定価】35200円（税込）柄・デザイン···無地（フレッドペリーロゴの刺繍あり）袖丈···半袖カラー···スカイブルー季節感···春、夏綿100%のため、着心地がとても良いです。薄めの生地ですので、暑い時期にはピッタリだと思います。自宅保管、人の手に渡っているものでございますので、神経質な方はご遠慮ください。