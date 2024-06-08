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定価6.8万 未使用タグ付【BACCA 】レザー シャツ ジャケット
商品番号 X42509784962
商品名

定価6.8万 未使用タグ付【BACCA 】レザー シャツ ジャケット
ブランド名 バッカ
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トゥモローランドで購入しました、BACCAのレザージャケット、定価68040円です。試着のみタグ付きです。前後の身頃が羊革、袖がニット素材の異素材切り替えデザインです。シャツのような襟つきのデザインと、レザー部分のプリーツが立体的で素敵です。お色はレザー部分はグレーがかったホワイト、ニット部分はアイボリーです。柔らかい上質なレザーを使用しており、また袖がニットのため、レザー特有の着づらさや動きにくさはあまり感じませんでした。冬場はベスト代わりにハイネックニットと合わせたり、春からはシャツ代わりにさらっと羽織ったりと、色々楽しめるお品だと思います。【素材】羊革ニット部分…ウール100%裏地…キュプラ100%【サイズ】表記36サイズMサイズぐらいですが、普段Lサイズの当方でも着用できます。着丈61身幅44肩幅37袖丈30cm※多少の誤差はご容赦ください。【状態】デザインが好きで購入しましたが、未使用のままクローゼット保管しておりました。お値札や代えボタンなどのタグ全てついた状態です。試着のみですが、保管時についてしまった多少の汚れがございます(画像8)。・前に2～3ミリの汚れ・左肩に汚れ、右肩に線状の引っかいたような跡また前開き部分のしつけ糸？がほどけている箇所があります(画像9)。いずれも着用に支障ないかとは思いますが、あくまで自宅保管品ですので、些細なことでも気にされる方はお控えください。多少の見落としやたたみじわなどはご容赦ください。TOMORROWLANDバッカBALLSEYボールジィートップスブラウスシャツカーディガンシープレザーカラー...ベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地素材...革季節感...春,夏,秋,冬
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