ノンブルアンペール アイスキャンディーTシャツ

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ボルドー袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...夏身幅53cmほど着丈61cmほどアイスキャンディーのかわいいプリントと大人っぽいカラーが素敵なTシャツです。ボックスシルエットでゆったりした着心地で、裾はインしても、そのままストンと着てもバランスがよくパンツにもスカートにも合わせやすいです。購入後に自室の鏡の前で合わせただけで着ていません。申し訳ありませんがお値下げ無しでのお取引をお願いいたします。今夏(2023)セレクトショップで購入しました。¥7,150(税込)



ノンブルアンペール（NOMBRE IMPAIR)アイスキャンディープリントTEE／ブルー



[NOMBRE IMPAIR] (ノンブルアンンペール) アイスキャンディーPT 半袖TEE



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Ice candy Tシャツ – rolladex



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