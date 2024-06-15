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商品詳細
イタリアの三越で購入しました。120ユーロ当時17000〜18000円くらいだった思います。使わないので出品します。柔らかい革でとてもツートンでとても可愛いです。金具部分保護のシールまだ貼ったままです。売れなかったら自分で使いますのでお値下げは出来ません。#FURLA#フルラ#財布
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