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イタリアの三越で購入しました。120ユーロ当時17000〜18000円くらいだった思います。使わないので出品します。柔らかい革でとてもツートンでとても可愛いです。金具部分保護のシールまだ貼ったままです。売れなかったら自分で使いますのでお値下げは出来ません。#FURLA#フルラ#財布