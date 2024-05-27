【新品未使用】ロエベカゴバック

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商品詳細
定価83600円の商品です。本物です。昨年購入しましたが使わないので出品致します。色:ナチュラル/タンカラー詳細:パラジウム素材:パームリーフ/カーフハンドルドロップ:20cm重さ:0.255kg高さ（cm）:17幅（cm）:33深さ（cm）:13高さ（inch）:6.7幅（inch）:13深さ（inch）:5.1モデルID:327.02.S93CIL:0010111490製造国:スペイン#LOEWE#ロエベかごバック#ロエベバック#LOEWEbag#LOEWEバッグ#カゴバッグ#ロエベカゴバッグ
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