ジルバイジルスチュアート　リボンラタンバッグ　ブラウン　春　夏

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#YURI_出品一覧☆状態☆2回使用しました。目立つ汚れ等はありませんが、ストラップ部分に小さな剥がれがあります。☆アイテム☆春夏のお出掛けシーンにぴったりなラタンバッグ上部のリボンとJILLbyロゴがアクセントになるデザインですカラー···ブラウン☆定価☆17600円#JILLbyJILLSTUART#ラタンバッグ#カゴバッグ#YURI_出品一覧