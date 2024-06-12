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ジルバイジルスチュアート　リボンラタンバッグ　ブラウン　春　夏
商品番号 A33852062801
商品名

ジルバイジルスチュアート　リボンラタンバッグ　ブラウン　春　夏
ブランド名 ジルバイジルスチュアート
特別価格 税込 3,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#YURI_出品一覧☆状態☆2回使用しました。目立つ汚れ等はありませんが、ストラップ部分に小さな剥がれがあります。☆アイテム☆春夏のお出掛けシーンにぴったりなラタンバッグ上部のリボンとJILLbyロゴがアクセントになるデザインですカラー···ブラウン☆定価☆17600円#JILLbyJILLSTUART#ラタンバッグ#カゴバッグ#YURI_出品一覧
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