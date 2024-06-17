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イタリア製 ピンク 毛皮バッグ
商品番号 W17047029322
商品名

イタリア製 ピンク 毛皮バッグ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製のピンクのバッグです。冬服のアクセントになりますね。ハンドバッグですが、肩掛けもできます。両サイドにチャック付きポケットがあり飴口紅など入れてました。中にはキーホルダー用ストラップあり内ポケットも充実！２個のポケットと１個のファスナー付きポケット底のサイズ…縦約13cm×横約25cm中古品なのでスレ傷があります。ご理解の上ご検討ください。
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