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ルームシューズ　2点　セット　ストライプ　スリッパ　2640
商品番号 U87285638134
商品名

ルームシューズ　2点　セット　ストライプ　スリッパ　2640
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルームシューズ2点セットです。リネンとコットンでできた肌触りのよいスリッパです。未使用品です。◯詳細カラー：ホワイト、ストライプサイズ：〜26cm素材：コットン\u0026リネン暗室にて保管しておりました。この他の雑貨商品はこちらにございます！#yuu雑貨#ルームシューズ#スリッパ#室内#ホワイト#ストライプ#セット#コットン#リネン#クーポン#yuu雑貨
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