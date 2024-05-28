JILL BY JILLSTUART ジュエルリボン２０２２ 新品 ピンク

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◎JILL by JILLSTUART 2way ジュエルリボン２０２２◎ 2022年新作モデル。ネックレスのように見える華やかな装飾をあしらったバッグです。◎ジュエル×リボンのチェーンチャームは取り外しできるため、シンプルなバッグとしてもお使いいただけます。●サイズ： 横：20.5ｃｍ 高さ：20.5ｃｍ マチ：9.5ｃｍ●数量：一個●カラー：ピンク（実際のお色はグレージュに近いお色味になります。)●定価：14300※撮影小物など付属しません※ショルダー取り外し・調節可能★ほかの色もございますので、コメントにてお問い合わせください。◆値引き交渉をお受けしませんので、予めご了承ください。-------------------------------------------------※新品未使用品ですが、最初からの表面上の細かい傷、しわ、ほつれ等がある場合があります。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。 またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。 予めご了承ください。#ジルバイジルスチュアート#jillbyjillstuart#オシャレ#ピンク系