コロンビア　Colombia Tシャツ　レディース　3枚

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商品詳細
コロンビアの半袖Tシャツ3枚セット！サイズはM、レディースです。素材はポリエステル100％です。数回着用しています。とくに目立った汚れはありません。古着にご理解ある方よろしくお願いいたします。Colombia登山トレッキングハイキングキャンプアウトドアウェアアウトドアブランドティーシャツTシャツ半袖女子キャン森ガール山ガール
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