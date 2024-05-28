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USA製HarleyDavidsonハーレーダビッドソンタンクトップ両面プリント
商品番号 P27159124313
商品名

USA製HarleyDavidsonハーレーダビッドソンタンクトップ両面プリント
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 1,751 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます^^《トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールをご覧ください》-------------------------------●商品説明USA製Harley-Davidsonハーレーダビッドソンタンクトップノースリーブコームドコットン両面プリントデカロゴプリントブラックホワイトピンクヴィンテージ2007マッカレンテキサス州-------------------------------●サイズ：XL※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●その他、注意事項：古着の為一度洗濯するのをオススメします。●商品状態こちらの商品はランク【A】になります！【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。-------------------------------白ネイビーブラウンベージュイギリス製アメリカ製デニムパンツリーバイス古着ビンテージ古着女子一点物ラルフローレンレトロアオY2Kゆるだぼバギーインスタ映え西海岸WEGOSPINSオシャレLLbeanアメカジ70s80s90slevis501古女VINTAGEオフホワイトアイボリーケーブルゆったりめ70年代80年代90年代00年ワイドリラックスレイヤー肉厚アウターノースフェイスパタゴニアコロンビアUSA
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