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ポロラルフローレン　ポロシャツ　ネイビーグリーンピンク　レディースXL
商品番号 C51201342160
商品名

ポロラルフローレン　ポロシャツ　ネイビーグリーンピンク　レディースXL
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】□商品名：ポロラルフローレン　ポロシャツ　ネイビーグリーンピンク　レディースXL□カラー：ネイビー□サイズ：レディースXL\"着丈73身幅52肩幅47袖丈29\"※素人採寸のため、誤差はご了承願います。状態：美品　　　　古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。　　　　★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。　中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。プロフィール特典ありますのでぜひプロフィールをご覧いただき、コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)！#ノースフェイス#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシジャケット#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE#TNF#ビッグシルエット#オーバーサイズ#90s1511
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