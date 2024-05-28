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【商品説明】□商品名：ポロラルフローレン ポロシャツ ネイビーグリーンピンク レディースXL□カラー：ネイビー□サイズ：レディースXL\"着丈73身幅52肩幅47袖丈29\"※素人採寸のため、誤差はご了承願います。状態：美品 古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。 ★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。 中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。プロフィール特典ありますのでぜひプロフィールをご覧いただき、コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)！#ノースフェイス#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシジャケット#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE#TNF#ビッグシルエット#オーバーサイズ#90s1511