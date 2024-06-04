コットン100%のタンクトップ(ノースリブ)になります

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カラー···ブルー柄・デザイン···ボーダーカップ···カップなし季節感···夏もうすぐ夏になる季節にぴったりのタンクトップサイズ表記が見当たらない為フリーサイズ表記になっております。数回着用しており、もう着なくなった為出品しました。特に目立った傷、汚れはございませんが薄らと小さな汚れが付着しております。後ろ見頃のタグの縫い目部分の糸が少しほつれている状態ですサイズ着丈 45㎝肩幅 33㎝アームホール 24㎝襟幅 22㎝バスト 42㎝裾幅 43㎝※あくまでも素人採寸の為、多少の誤差あります。