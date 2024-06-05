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MOGA モガ　大きいサイズ　カットソー
商品番号 Y48517851870
商品名

MOGA モガ　大きいサイズ　カットソー
ブランド名 モガ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏、秋MOGAの大きいサイズのフリーサイズです。身幅　約57cm着丈　約59cmとても気持ちの良い素材です。柔らかく伸びる素材です。前に垂れたベルトが特徴で、黒のパンツやスカートにもよく合います。一度着用しましたがそのまましまってありました。同じようなカットソーが増えたので綺麗なうちに出品します。
http://narcologia.ru/goods/influenza445393.html
http://narcologia.ru/goods/organization737362.html
http://narcologia.ru/goods/freshman544156.html
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