MOGA モガ　大きいサイズ　カットソー

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カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏、秋MOGAの大きいサイズのフリーサイズです。身幅 約57cm着丈 約59cmとても気持ちの良い素材です。柔らかく伸びる素材です。前に垂れたベルトが特徴で、黒のパンツやスカートにもよく合います。一度着用しましたがそのまましまってありました。同じようなカットソーが増えたので綺麗なうちに出品します。