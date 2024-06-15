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【新品】courreges クレージュ ロゴ 刺繍キャミ コントラスト トップス
商品番号 M56165000410
商品名

【新品】courreges クレージュ ロゴ 刺繍キャミ コントラスト トップス
ブランド名 クレージュ
特別価格 税込 3,237 円
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商品詳細

この夏大人気のcourregesトップスです★・courregesクレージュトップス・新品未使用、袋、タグ付き、・SサイズS着丈：57cm身幅：34.5cm肩幅：21cm※素人寸法となりますのでご了承くださいBLACKPINKのジェニーやテリちゃん、TWICE、流行に敏感なインスタグラマーやインフルエンサーが着用していて人気再熱中のブランドです！■並行輸入品(海外正規品)について独自のルートにて購入している為、極限までお安く提供することが可能となっております。※国内で修理等は受けられません※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方、拘りのある方はご購入をお控えください。#courreges#クレージュ#キャミソール#BLACKPINK#ジェニー#jennie#テリ#韓国#アイドル#レディース#トップス柄・デザインプリント（ロゴなど）カラーブラック袖丈袖なし季節感春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/contemplate131477.html
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