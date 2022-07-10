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【emmi】白キラリ半袖ブラウス
商品番号 E23078826087
商品名

【emmi】白キラリ半袖ブラウス
ブランド名 エミ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

腰のラインが強調されるデザインになります。ボーダーとなるラインはキラリとする素材が入ってます。ほとんど着ておりません。【詳細】サイズ0長さ43cm幅40cm袖28cmテンセル50%リネン48%ポリエステル1%キュプラ1%カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/reboot127136.html
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