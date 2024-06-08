GOOD ROCK SPEED METALLICA バンドTシャツ　グレー

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商品詳細
レア❗️【GOODROCKSPEED】MetallicaTourTシャツグッドロックスピード メタリカツアーロゴTシャツレイビームス別注◾️サイズ Fフリー着丈 約66cm身幅 約49.5cm肩幅 約48cm汚れ、ダメージはありませんが多少の色褪せはあります。素材上、洗濯後ヴィンテージ加工の様な感じになっています。中古品にはなりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。透け感：なし裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし洗濯：手洗い可IENAスピックアンドスパンフレームワークトゥモローランドシーナリーラウンジドレスAPSTUDIOloungedressSHENERYDeuxiemeClasseplageUNITEDARROWSBEAMSSHIPSCLANEグッドロックスピードGOODROCKSPEED
http://narcologia.ru/goods/protein978334.html
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