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GOOD ROCK SPEED METALLICA バンドTシャツ　グレー
商品番号 V24447640168
商品名

GOOD ROCK SPEED METALLICA バンドTシャツ　グレー
ブランド名 グッドロックスピード
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア❗️【GOODROCKSPEED】MetallicaTourTシャツグッドロックスピード　メタリカツアーロゴTシャツレイビームス別注◾️サイズ　Fフリー着丈　約66cm身幅　約49.5cm肩幅　約48cm汚れ、ダメージはありませんが多少の色褪せはあります。素材上、洗濯後ヴィンテージ加工の様な感じになっています。中古品にはなりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。透け感：なし裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし洗濯：手洗い可IENAスピックアンドスパンフレームワークトゥモローランドシーナリーラウンジドレスAPSTUDIOloungedressSHENERYDeuxiemeClasseplageUNITEDARROWSBEAMSSHIPSCLANEグッドロックスピードGOODROCKSPEED
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新品未使用※GOOD ROCK SPEED Tシャツ

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