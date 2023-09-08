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ユナイテッドアローズ　ブラウス　未使用品
商品番号 W38950798950
商品名

ユナイテッドアローズ　ブラウス　未使用品
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドアローズ　グリーンラベルリラクシングのブラウスです。(落ち着いたパープル)インナーにいかがでしょうか。*10/25写真を追加でアップしました。写真3枚目、影になっていない部分を少しピンク寄りにしたパープルになります。最後の写真はベランダでの写真です。新品、未使用品です。肩幅約39cm着丈(前中央約53cm、後ろ約59cm)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い
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