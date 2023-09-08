ユナイテッドアローズ　ブラウス　未使用品

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ユナイテッドアローズ グリーンラベルリラクシングのブラウスです。(落ち着いたパープル)インナーにいかがでしょうか。*10/25写真を追加でアップしました。写真3枚目、影になっていない部分を少しピンク寄りにしたパープルになります。最後の写真はベランダでの写真です。新品、未使用品です。肩幅約39cm着丈(前中央約53cm、後ろ約59cm)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い