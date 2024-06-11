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オリジナル 夏 lolita すいふ水夫 SK ワンピース
商品番号 C38173783565
商品名

オリジナル 夏 lolita すいふ水夫 SK ワンピース
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズS胸囲94衣長41袖丈31肩幅38ウエスト44-104総丈46サイズ表単位は測定方式が異なるため、2~3cm誤差が発生する可能性があり、正常誤差範囲に属する
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