最終お値下げ⭐️美品⭐️限定ホリデースターゴム

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最終お値下げですカラー···シルバーストーンの落ちなどはなく一回のみしか使用していなく観賞用になってしまいました主観的ではありますが綺麗な状態でお譲りしたく出品いたしましたどなたか使用していただける方にお譲りいたします(*'▽'*)