✨美品　ルイヴィトン　アンプラントポルトフォイユエミリー

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商品詳細
※付属品はお付きしません！ご覧頂きましてありがとうございます。人気のルイ・ヴィトンポルトフォイユエミリー長財布です。金具に薄い傷がありますが、とてもキレイなお品物です。⭐️アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンアンプラントポルトフォイユエミリー長財布⭐️サイズタテ約9cmヨコ約18.5cm厚み約2.5cm札入れ×1小銭入れ×1ポケット×2カードポケット×4⭐️シリアルナンバーCA1176平置き実寸。(多少誤差お許しください）購入先 古物商オークション鑑定済みのお品物です。管理番号23102138522素材···本革
http://narcologia.ru/goods/septet540819.html
http://narcologia.ru/goods/organization36262.html
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ルイヴィトン長財布 ポルトフォイユ・エミリー | labiela.com
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