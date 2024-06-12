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✨美品　ルイヴィトン　アンプラントポルトフォイユエミリー
商品番号 Y93266753674
商品名

✨美品　ルイヴィトン　アンプラントポルトフォイユエミリー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※付属品はお付きしません！ご覧頂きましてありがとうございます。人気のルイ・ヴィトンポルトフォイユエミリー長財布です。金具に薄い傷がありますが、とてもキレイなお品物です。⭐️アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンアンプラントポルトフォイユエミリー長財布⭐️サイズタテ約9cmヨコ約18.5cm厚み約2.5cm札入れ×1小銭入れ×1ポケット×2カードポケット×4⭐️シリアルナンバーCA1176平置き実寸。(多少誤差お許しください）購入先　古物商オークション鑑定済みのお品物です。管理番号23102138522素材···本革
http://narcologia.ru/goods/septet540819.html
http://narcologia.ru/goods/organization36262.html
http://narcologia.ru/goods/ordering761679.html
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