機内持ち込み可能！ 超軽量 スーツケース Sサイズ キャリーケース コーヒー

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商品詳細
限定再入荷！全国一律送料無料！！安心の匿名配送！男女兼用モデルです私が出品中のスーツケースはこちら↓↓↓#ネギースーツケース新品の格安スーツケースSサイズ○丈夫で超軽量なABS素材○360度回転する4輪キャスターは静音設計○ハンドルは2段調整○整理しやすいメッシュポケット付き○汚れにくく、お手入れしやすいエンボス加工○鍵がいらないダイヤルロック外寸：約54.4×23×34cm内寸：約50×22×33.5cm容量：約38ℓ重さ：約2.3kg宿泊：目安1〜3泊用（個人差があります）［カラー]コーヒー(ブラウン)値下げ不可625
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