●美品 Tory Burch トリーバーチ シルクブラウス

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ブランド：ToryBurchトリーバーチシルクブラウス記載サイズ：2日本サイズMくらいコメントお気軽に。返品キャンセルはお受けできません。個人出品、自宅保管ですので、御理解のある方よろしくお願い致します(^^)